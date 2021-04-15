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    13:25, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    54 аппаратов ИВЛ закуплено управлением здравоохранения Нур-Султана в прошлом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году Управлением здравоохранения Нур-Султана было закуплено 54 аппаратов ИВЛ. Об этом рассказала заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана Салтанат Алдабергенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году Управлением было закуплено 54 аппаратов ИВЛ. Также поступала гуманитарная помощь», - пояснила Салтанат Алдабергенова.

    Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана также проинформировала о том, что общий бюджет в прошлом году составил 13 млрд тенге. Из них 6,6 млрд было направлено на мероприятия по коронавирусу.

    «За счет резерва бюджета местного исполнительного органа на ликвидацию ЧП социального, природно-техногенного характера было выделено 2,4 млрд тенге на неотложные затраты. Закуплено медицинское оборудование в количестве 363 единиц, мягкие инвентари закуплены в количестве 5883 штуки, медицинское оборудование - в количестве 1 млн 273 штуки, куда вошли Средства индивидуальной защиты в количестве 230 тысяч. За счет резерва Правительства на неотложные затраты были выделены 1,8 млрд тенге», - добавила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана Салтанат Алдабергенова.

    Ранее сообщалось, что свыше 696 млрд тенге поступило в бюджет Нур-Султана в прошлом году.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Минздрав РК
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