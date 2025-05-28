53,8% составил износ тепловых сетей в Астане

По данным председателя правления, по состоянию на 1 января 2025 года в обслуживании акционерного общества «Астана-Теплотранзит» находится 1 047 км тепловых сетей, из них магистральные сети — 285,427 км, распределительные сети — 761,576 км.

— В 2024 году средний износ тепловых сетей составил 53,8% (в рамках ремонтной кампании было отремонтировано 9 824 м трассы). В 2023 году средний износ составлял 54,4% (снижение на 0,6%, отремонтировано 7 204 м трассы). В 2025 году АО «Астана-Теплотранзит» планирует снизить средний износ тепловых сетей на 0,4% — до 53,4% (при выполнении ремонтной кампании 2025 года на общую протяжённость 7 643 м трассы), — сообщил К.Бегимов.

Также он отметил, что тепловые потери составляют 12,08%. В системе теплоснабжения задействовано 14 насосных станций, 2 тепловых распределительных пункта.

— К централизованной̆ системе теплоснабжения Астаны подключено 3 488 многоквартирных и 1 885 частных жилых домов, а также 2 833 иных объектов, — добавил он.

Ранее мы писали, что в Казахстане изношены почти 50% сетей тепло- и водоснабжения.