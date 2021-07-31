5372 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5372 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1921,

город Алматы - 1043,

город Шымкент - 325,

Акмолинская область - 180,

Актюбинская область - 197,

Алматинская область - 76,

Атырауская область - 212,

Восточно-Казахстанская область - 87,

Жамбылская область - 79,

Западно-Казахстанская область - 64,

Карагандинская область - 279,

Костанайская область - 249,

Кызылординская область - 79,

Мангистауская область - 182,

Павлодарская область - 126,

Северо-Казахстанская область - 127,

Туркестанская область - 146.

Итого выздоровевших в Казахстане - 473344.