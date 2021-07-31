08:15, 31 Июль 2021 | GMT +6
5372 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5372 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1921,
город Алматы - 1043,
город Шымкент - 325,
Акмолинская область - 180,
Актюбинская область - 197,
Алматинская область - 76,
Атырауская область - 212,
Восточно-Казахстанская область - 87,
Жамбылская область - 79,
Западно-Казахстанская область - 64,
Карагандинская область - 279,
Костанайская область - 249,
Кызылординская область - 79,
Мангистауская область - 182,
Павлодарская область - 126,
Северо-Казахстанская область - 127,
Туркестанская область - 146.
Итого выздоровевших в Казахстане - 473344.