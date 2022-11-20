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537 избирательных участков открылись в Восточном Казахстане

20 Ноября 2022, 08:17
537 избирательных участков открылись в Восточном Казахстане
20 Ноября 2022, 08:17

537 избирательных участков открылись в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области создано 537 избирательных участков, в том числе, 32 - в местах временного пребывания граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со сыслкой на инфоцентр ВКО.

Всего, по данным областной избирательной комиссии, в области функционирует 549 избирательных комиссий, среди которых 12 территориальных, 537 участковых. В них работают 3609 членов комиссий, из них - 84 члена территориальных избирательных комиссий и 3525 членов участковых избирательных комиссий.

Участки будут работать с 7:00 до 20:00 по местному времени.

Проголосовать могут около 500 тысяч восточноказахстанцев, у которых есть избирательное право.

Вместе с тем, наблюдение за ходом голосования осуществляют наблюдатели от общественных организаций, политических партий, доверенных лиц кандидатов в Президенты РК.


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