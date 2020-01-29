536 туристов с китайских курортов прилетели в Нур-Султан и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С курортов Китая на данный момент в Казахстан вернулись 536 туристов. Среди прилетевших есть и иностранные граждане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечается в информации, предоставленной Министерством культуры и спорта, по состоянию на 10:00 часов 29 января 2020 года с курортов КНР вернулись в Казахстан 536 туристов.

«Из них в 19:50 часов (28 января) прибыло 295 туристов компании «Tez tour» из города Санья в города Нур-Султан и 29 января в 00:25 часов прибыл 241 турист компании «Aeroling» из города Хайкоу в Алматы», - говорится в сообщении.

Среди них 525 человек являются казахстанцами, а 11 – иностранными гражданами. При этом как уточняется в информации, все иностранные граждане прилетели в Нур-Султан.

Списки пассажиров были переданы в Министерство здравоохранения. По информации сотрудников аэропортов городов Нур-Султана и Алматы, ЧП не зафиксировано.

Между тем, 29 января в 17:30 из города Санья в Алматы должны вернуться 235 человек, среди них – 201 казахстанский турист.

Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту Алматы принимаются дополнительные меры профилактики распространения нового типа коронавируса.





Всего в Китае число заболевших коронавирусом, по последним данным, составило 5 974 человек. Летальный исход зафиксирован в 132 случаях, выписано из больниц 103 пациента.