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535 жалоб отправили жители ВКО в Фонд социального медстрахования с начала года

21 Августа 2021 09:34
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535 жалоб отправили жители ВКО в Фонд социального медстрахования с начала года

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе пресс-конференции директор Восточно-Казахстанского филиала Фонда социального медицинского страхования Галымжан Абилов отметил, что одно из главных направлений работы Фонда – обратная связь с населением. Специалисты оказывают населению квалифицированную информационную и консультационную поддержку, принимая в обработку жалобы, вопросы и предложения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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«В первом полугодии через официальные каналы обратной связи Фонда – контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», сайт Фонда www.fms.kz, Saqtandyrybot в Telegram, блог министра здравоохранения и сайт Министерства здравоохранения поступило более 20 тысяч обращений, из которых 535 жалоб от населения Восточного Казахстана», – подчеркнул Галымжан Абилов.

Как ключевой участник системы здравоохранения Фонд продолжает работу над совместным решением вопросов и обращений, при этом сохраняя главную цель –защита прав пациентов.

П о словам Галымжана Абилова, чаще всего население жалуется на недоступность консультативно-диагностических услуг, грубое отношение и некомпетентность медицинских работников, качество оказания медицинской помощи, направление на платные услуги, отказ в госпитализации, длительное ожидание консультативно-диагностических услуг.

«Эксперты Фонда выявили 57 тысяч дефектов с начала этого года. С учетом штрафов сумма составила 655 млн тенге. Из них фактически не оказанные услуги, так называемые приписки, составили 285 случаев. Наши эксперты постоянно работают над улучшением качества и доступности медицинских услуг, и в конечном счете все делается для того, чтобы права пациентов были соблюдены», – резюмировал Галымжан Абилов.


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#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Общество  
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