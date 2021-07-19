08:01, 19 Июль 2021 | GMT +6
5317 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5317 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1367,
город Алматы - 798,
город Шымкент - 470,
Акмолинская область - 178,
Актюбинская область - 159,
Алматинская область - 126,
Атырауская область - 293,
Восточно-Казахстанская область - 87,
Жамбылская область - 53,
Западно-Казахстанская область - 204,
Карагандинская область - 689,
Костанайская область - 126,
Кызылординская область - 127,
Мангистауская область - 203,
Павлодарская область - 170,
Северо-Казахстанская область - 91,
Туркестанская область - 176.
Всего в стране выявлено 494222 заболевших.