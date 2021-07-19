5317 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5317 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1367,

город Алматы - 798,

город Шымкент - 470,

Акмолинская область - 178,

Актюбинская область - 159,

Алматинская область - 126,

Атырауская область - 293,

Восточно-Казахстанская область - 87,

Жамбылская область - 53,

Западно-Казахстанская область - 204,

Карагандинская область - 689,

Костанайская область - 126,

Кызылординская область - 127,

Мангистауская область - 203,

Павлодарская область - 170,

Северо-Казахстанская область - 91,

Туркестанская область - 176.





Всего в стране выявлено 494222 заболевших.