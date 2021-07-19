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    08:01, 19 Июль 2021 | GMT +6

    5317 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5317 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1367,

    город Алматы - 798,

    город Шымкент - 470,

    Акмолинская область - 178,

    Актюбинская область - 159,

    Алматинская область - 126,

    Атырауская область - 293,

    Восточно-Казахстанская область - 87,

    Жамбылская область - 53,

    Западно-Казахстанская область - 204,

    Карагандинская область - 689,

    Костанайская область - 126,

    Кызылординская область - 127,

    Мангистауская область - 203,

    Павлодарская область - 170,

    Северо-Казахстанская область - 91,

    Туркестанская область - 176.


    Всего в стране выявлено 494222 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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