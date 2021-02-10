531 школьник заразился коронавирусом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – С начала учебного года коронавирус выявили у 531 школьника. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из 531 инфицированного школьника 289 учились в штатном режиме. В феврале коронавирус выявили у 53 учащихся. В штатном режиме обучались 42 ребенка. По словам А.Жуматаева, инфицирование не связано с посещением школы.

«Зарегистрированы три случая коронавируса среди студентов Северо-Казахстанского университета. В том числе один обучался в штатном режиме. Группа, где выявлен инфицированный студент, направлена на дистанционное обучение», - сообщил А.Жуматаев.

На карантине сейчас находятся четыре школы области: в селе Заградовке Есильского района, селах Озерное и Соколовке Кызылажарского района и в селе Целинное района им. Г.Мусрепова.