5300 грантов выделил акимат Нур-Султана на обучение в вузах и колледжах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram сообщил, что в вузах и колледжах выделено 5300 образовательных грантов, передает МИА «Казинформ».

«Перед нашими ещё вчерашними школьниками стоит покорение ещё одной вершины! Выбор профессии - важный и ответственный шаг в жизни каждого учащегося. Определившись с будущей профессией, наши ребята вступают во взрослую жизнь.

В этом году от акимата мы выделили почти 5 тысяч 300 грантов на обучение в вузах и колледжах города. Все места распределены, по 465 грантам в вузы ведётся распределение. Таким образом, среди обладателей грантов есть ребята с особенными потребностями, из малоимущих и многодетных семей, также победители различных олимпиад и конкурсов и др. Выпускники поступили по разным специальностям и направлениям: педагогика, медицина, IT-технологии, право, инженер, спорт, соцработа, электроника и энергетика, учитель, иностранные языки и др. Оказываемая государством помощь является существенной поддержкой для получения профобразования.

Кроме того, государством ежегодно выделяются стипендии по программе Елбасы «Болашак», по которой студенты также могут получить зарубежное образование.

Глава государства в Послании народу обозначил сферу образования одним из важных направлений. По поручению Президента до 2024 года ежегодно повышается заработная плата педагогов на 25%, ведутся работы по повышению качества образования, выделяются гранты на получение профобразования, оказывается поддержка детям из социально уязвимых семей в рамках Всеобуча. К примеру, в текущем году в рамках Всеобуча охватим свыше 15 тысяч учащихся, тем самым увеличили охват. С прошлого года увеличили размер матпомощи.

Для создания комфортных условий для обучения, ежегодно строим учебные заведения. В текущем году в эксплуатацию сдаём 15 школ. Это позволяет нам создать 40 тысяч ученических мест, что в 2 раза больше чем в 2020 г, в 4 раза больше чем в 2019 году. В строительство школ также привлекаем частные средства. На инвестсоветах поддержали строительство 30 частных школ.

Дорогие учащиеся, необходимо помнить, что только трудом, знаниями, ответственным подходом к делу вы сможете достичь успехов! Все профессии важны! Поздравляю вас с успешным стартом в вашей взрослой жизни! Крепкого здоровья, счастья, успехов и покорения вершин», - написал аким столицы.





Напомним, в рамках благотворительной акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости РК, депутаты столичного маслихата вручили детям из многодетных и малообеспеченных семей сертификаты на бесплатное обучение в вузах и колледжах города.