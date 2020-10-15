530 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - По сообщению Оперативного штаба при правительстве страны, 15 октября в Азербайджане было зарегистрировано 530 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В то же время за последние сутки 101 пациент вылечился,скончались еще 3 человека. В целом, до сегодняшнего дня в стране общее число инфицированных коронавирусом составляло 43 280 человек, из них 39671 выздоровели, 619 - скончались, 2990 - продолжают лечение в специальных медучреждениях страны. За все время в Азербайджане проведено 1 млн 201 тысяча 924 теста на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

Следует отметить, что в последние дни наблюдается резкое увеличение выявление числа инфицированных больных.