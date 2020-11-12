530 млрд тенге инвестиций привлечено в Карагандинскую область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По итогам 10 месяцев в Карагандинскую область привлечено 530 млрд тенге инвестиций, из которых 83% - частные. В регионе реализуются 45 новых инвестпроектов с созданием более 12,5 тысяч рабочих мест. Из них всего до конца года запустят 11 новых производств. Будет создано более 2,5 тысяч постоянных рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Карагандинской области.

О социально-экономическом развитии Карагандинской области рассказал глава региона Женис Касымбек в ходе брифинга на платформе СЦК.

«Экономика региона сегодня демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям развития. Доля промышленности в ВРП области занимает более 50%. По итогам 10 месяцев объём промышленной продукции составил 2,4 трлн тенге, с ростом на 2,4 %, в том числе в обрабатывающем секторе - на 4,6%», - сообщил Женис Касымбек.

Системообразующие предприятия «АрселорМиттал Темиртау» и «Казахмыс» работают стабильно. При этом на мировых рынках отмечается рост стоимости меди и стали. По итогам года планируется обеспечить положительную динамику до 103%.

В машиностроении появились новые точки роста. В Сарани на базе бывшего завода РТИ продолжается реализация проекта по производству автобусов и спецтехники с участием мирового лидера китайской компании Yutong.

Первый этап производства автобусов будет осуществляться методом крупноузловой сборки с постепенным переходом в 2021 году на мелкоузловую. Первый автобус выйдет с конвейера в конце этого года.

Также на базе РТИ идёт активная подготовка площадки для реализации проекта по производству автомобильных шин совместно с транснациональной компанией «Татнефть» мощностью 3,5 млн шин в год.

Строительство завода начнётся в марте 2021 года. Запуск этих проектов положительно отразится на диверсификации экономики области и увеличит долю машиностроения в 2 раза.



