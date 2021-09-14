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    12:57, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    53% жителей Костанайской области получили вакцину от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Ерлана Спанова, на данный момент в 21 стационаре получают лечение 607 человек, загруженность коек составляет 34%. Как отметил замакима, при необходимости есть возможность увеличить коечные места до трех тысяч.

    «Продолжается работа по вакцинации населения против COVID-19. Помимо поликлиник, вакцинация проводится в местах массового скопления людей. На сегодня первым компонентом вакцинировано более 61%, вторым компонентом более - 53%», - сообщил Ерлан Спанов во время брифинга в СЦК.

    Отметим, с момента пандемии в Костанайской области выявлено 31 492 случая COVID-19.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Костанайская область
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