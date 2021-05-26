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    01:08, 26 Май 2021 | GMT +6

    53 возгорания тополиного пуха потушили за сутки в столице

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    НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ - Столичные огнеборцы ведут борьбу с тополиным пухом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

    25 мая в 14:06 пожарные подразделения ДЧС г. Нур-Султана выехали на вызов по улице Кунаева горит тополиный пух. По прибытию огнеборцев уже в 14 ч 13 минут установлено, что на предварительной площади 250 кв.м. горит тополиный пух. В тушении пожара было задействовано 10 человек личного состава, две единицы техники ДЧС г. Нур-Султана. Пожар ликвидирован в 14.29 ч. Жертв и пострадавших нет.

    Только за прошедшие сутки в столице столичными пожарными совершено 95 выездов, из них 53 выезда по тушению тополиного пуха.


    «Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям. Если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом - не проходите мимо! Объясните им, что этого делать нельзя и что могут наступить печальные последствия. Тем самым вы можете предотвратить трагедию. Подумайте о собственной безопасности и безопасности окружающих!», - призвали астанчан в ДЧС.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Астана Видео Происшествия
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