53 тысячи безработных и самозанятых охватят мерами занятости в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –53 000 безработных и самозанятых охватят активными мерами занятости в Актюбинской области в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

С начала года в регионе было оказано содействие в трудоустройстве 21 110 гражданам. В том числе на краткосрочное профессиональное обучение были направлены 284 человек, основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» обучены более 4 тысяч актюбинцев. Посредством портала электронной биржи труда прошли обучение по востребованным на рынке труда навыкам 1 383 человека.

На социальные рабочие места было трудоустроено 1 311 жителей региона, на молодежную практику направлены 279 человек, на общественные работы - 4 464 граждан. В рамках проекта «Серебряный возраст» работу получили 702 человека.

Активно в регионе привлекают и к предпринимательству: 354 человека получили безвозвратные государственные гранты на реализацию новых бизнес идей, 123 актюбинца воспользовались программой льготного кредитования под 2,5%.



В рамках проекта «Ауыл аманаты» несколько сотен сельских жителей уже открыли собственное дело и обеспечили свои семьи стабильным заработком. Отметим, с начала реализации проекта в пяти селах Актюбинской области полностью ликвидирована безработица.

В целом, уровень общей безработицы в области составил 4,8%, молодежной безработицы - 3,6%.