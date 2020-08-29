53 рентген-аппарата для 100-процентного оснащения медорганизаций закупят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан продолжает закупать медицинское оборудование для второй волны коронавирусной инфекции. Сейчас только 132 медицинских организаций из 185 обеспечены рентгеновскими диагностическими аппаратами, до октября 2020 года их оснащенность будет доведена до 100%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство здравоохранения совместно с местными исполнительными органами реализуют комплекс мер по подготовке ко второй волны коронавирусной инфекции.

По сообщению ведомства, на данный момент 132 из 185 медицинских организаций обеспечены рентгеновскими диагностическими комплексами. Для удовлетворения потребностей населения до октября 2020 года будут закуплены и доставлены на места еще 53 рентген-аппарата, что позволит на 100% обеспечить больницы и поликлиники необходимым оборудованием.

Кроме того, к октябрю текущего года в регионы будет доставлено 100 передвижных медицинских комплексов для села. Они будут оборудованы рентген-аппаратами, УЗИ, ЭКГ и гинекологическим смотровым оборудованием.

«Для обеспечения потребности больниц, ведется работа по закупу кислородов на 23 890 коечных мест, в том числе, 13 153 посредством кислородных концентраторов. Также закупается 2 578 аппаратов ИВЛ, в числе которых 1500 казахстанского производства, 1 078 - за счет средств местного бюджета, спонсорской помощи. На сегодняшний день в медорганизациях имеется 1 958 аппаратов ИВЛ», - пояснили в Минздраве.

В целях обеспечения скорой и неотложной медицинской помощи закуплено 1 967 машин санитарного транспорта отечественного производства. Еще 360 закупается в рамках лизинга у отечественных товаропроизводителей.

Вместе с тем, в стране строят 13 инфекционных больниц, которые также должны быть сданы в эксплуатацию к октябрю 2020 году. В итоге в Казахстане будет функционировать 16 новых больниц, соответствующих всем международным стандартам.

Ранее официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов рассказал о готовности службы здравоохранения к новой волне коронавируса.

По информации министра, для дооснащения больниц дополнительно закупается 2 578 аппаратов ИВЛ, в том числе 1500 у отечественных товаропроизводителей, 1078 за счет средств местного бюджета, спонсорской помощи и средств Всемирного банка. 23 890 коек будут обеспечены кислородом, в том числе, 13 153 - посредством кислородных концентраторов, а до октября 2020 года все районные больницы страны планируется на 100% обеспечить цифровыми рентген-аппаратами.



