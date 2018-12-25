53 пассажира были эвакуированы из автобуса на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С трассы в Акмолинской области силами сотрудников ДЧС региона эвакуированы 53 пассажира автобуса, попросивших о помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с ухудшением погодных условий в ночь с 24 на 25 декабря 2018 года в ДЧС Акмолинской области обратились пассажиры автобуса, следовавшего рейсом «Петропавловск-Сарыагаш» и находящегося возле Бурабайского района, с просьбой разместить их в пункте обогрева.

«В салоне находились 53 пассажира, большая часть которых - граждане Узбекистана. Они были размещены в школе села Кенесары», - рассказал Казинформу главный специалист ДЧС Акмолинской области Думан Далешов.

Среди пассажиров пострадавших нет, все они были обеспечены питанием и ночлегом.