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53 пассажира были эвакуированы из автобуса на трассе в Акмолинской области
25 Декабря 2018 16:21 150
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С трассы в Акмолинской области силами сотрудников ДЧС региона эвакуированы 53 пассажира автобуса, попросивших о помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В связи с ухудшением погодных условий в ночь с 24 на 25 декабря 2018 года в ДЧС Акмолинской области обратились пассажиры автобуса, следовавшего рейсом «Петропавловск-Сарыагаш» и находящегося возле Бурабайского района, с просьбой разместить их в пункте обогрева.
«В салоне находились 53 пассажира, большая часть которых - граждане Узбекистана. Они были размещены в школе села Кенесары», - рассказал Казинформу главный специалист ДЧС Акмолинской области Думан Далешов.
Среди пассажиров пострадавших нет, все они были обеспечены питанием и ночлегом.
Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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