53 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 17 619 человек (–15 533+ и 2 086 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 2 813 пациентов, амбулаторно лечатся 14 806 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 225 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 71 пациент, на аппарате ИВЛ – 53 пациента.