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53 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
27 Декабря 2021 08:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 17 619 человек (–15 533+ и 2 086 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находятся 2 813 пациентов, амбулаторно лечатся 14 806 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 225 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 71 пациент, на аппарате ИВЛ – 53 пациента.
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