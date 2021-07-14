53 пьяных водителя задержали полицейские в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 53 пьяных водителя за 10 дней задержали полицейские на дорогах СКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ранним утром 12 июля сотрудники батальона патрульной полиции УП города Петропавловска остановили на улице Назарбаева автомобиль Audi под управлением 23-летнего горожанина. От молодого человека исходил запах алкоголя, медосвидетельствование показало состояние опьянения средней степени.

В тот же день решением суда нарушителю было назначено наказание в виде 15 суток административного ареста. Кроме того, следующие 7 лет ему запрещено садиться за руль.

Полицейские отмечают, что всего за последние 10 дней на дорогах области было остановлено 53 нетрезвых водителя.

«Цель областного оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое проводилось со 2 по 11 июля, - снижение риска дорожно-транспортных происшествий. Напомню, с начала года в области зарегистрировано 80 ДТП, в которых погибло 12 и ранено 99 человек. При этом 11 ДТП совершено водителями, находящимися в состоянии опьянения, по их вине погибли 2 и получили ранения 15 человек. Профилактика дорожно-транспортного травматизма - одна из важных задач патрульной полиции, решаемая в ходе ряда профилактических мероприятий», - сообщил первый заместитель начальника ДП СКО Канат Айтбаев.

За 10 дней ОПМ полицейскими выявлено свыше 4,5 тысяч различных нарушений правил дорожного движения. Среди грубых нарушений, непосредственно угрожающих безопасности дорожного движения, 131 нарушение правил маневрирования, 72 факта проезда на запрещающий сигнал светофора и столько же случаев создания аварийной обстановки, а также 389 фактов превышения скорости.



