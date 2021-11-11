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53-летнюю женщину с двойным гражданством выявили в ВКО

11 Ноября 2021 21:45
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53-летнюю женщину с двойным гражданством выявили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Управление миграционной службы ДП ВКО выявило факт двойного гражданства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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«4 ноября при пересечении государственной границы гражданка Российской Федерации использовала удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Данный факт был выявлен при проверке документов сотрудниками миграционной службы Управления полиции города Усть-Каменогорска. 53-летняя гражданка в 2021 году приобрела гражданство Российской Федерации в Новосибирске, однако при въезде на территорию Казахстана использовала документ, удостоверяющий ее личность, как гражданина РК, тем самым своими действиями нарушила законодательство о гражданстве Республики Казахстан», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.


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