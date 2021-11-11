53-летнюю женщину с двойным гражданством выявили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Управление миграционной службы ДП ВКО выявило факт двойного гражданства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«4 ноября при пересечении государственной границы гражданка Российской Федерации использовала удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Данный факт был выявлен при проверке документов сотрудниками миграционной службы Управления полиции города Усть-Каменогорска. 53-летняя гражданка в 2021 году приобрела гражданство Российской Федерации в Новосибирске, однако при въезде на территорию Казахстана использовала документ, удостоверяющий ее личность, как гражданина РК, тем самым своими действиями нарушила законодательство о гражданстве Республики Казахстан», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.