53-летняя астанчанка торговала героином

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана задержали женщину-наркодилера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«В период с 27 по 29 апреля на территории столицы проведено профилактическое мероприятие «Правопорядок» с целью поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и других общественных местах. Так, при проведении оперативных мероприятий полицейскими ликвидирован канал поставки и сбыта наркотических средств на территории столицы. В дневное время возле кафе задержана 53-летняя женщина - дилер наркотиков. У женщины при личном обыске обнаружено 7 полиэтиленовых свертков с героином, приготовленных для реализации. Наркотики она спрятала в нательном нижнем белье. Также в ходе обыске по месту жительства обнаружен «героин» весом 2,71 грамм. Общий вес изъятого зелья составил 20,01 граммов. Всего из незаконного оборота стражами порядка изъято около 100 разовых доз героина», - рассказали в полиции.

Подозреваемая водворена в ИВС, ведется расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере».