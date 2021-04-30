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    12:09, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    53-летняя астанчанка торговала героином

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана задержали женщину-наркодилера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    «В период с 27 по 29 апреля на территории столицы проведено профилактическое мероприятие «Правопорядок» с целью поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и других общественных местах. Так, при проведении оперативных мероприятий полицейскими ликвидирован канал поставки и сбыта наркотических средств на территории столицы. В дневное время возле кафе задержана 53-летняя женщина - дилер наркотиков. У женщины при личном обыске обнаружено 7 полиэтиленовых свертков с героином, приготовленных для реализации. Наркотики она спрятала в нательном нижнем белье. Также в ходе обыске по месту жительства обнаружен «героин» весом 2,71 грамм. Общий вес изъятого зелья составил 20,01 граммов. Всего из незаконного оборота стражами порядка изъято около 100 разовых доз героина», - рассказали в полиции.

    Подозреваемая водворена в ИВС, ведется расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере».


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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