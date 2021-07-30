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53-летний мужчина подозревается в развращении малолетних детей в Караганде

30 Июля 2021 16:30
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53-летний мужчина подозревается в развращении малолетних детей в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде задержан мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении малолетних детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий Управлением криминальной полиции ДП Карагандинской области при содействии НЦБ «Интерпол» в закрытой системе «TOR» интернета выявлен видеоролик, где неизвестный мужчина совершает развратные действия в отношении малолетних мальчика и девочки.

Во время мониторинга соцсетей полицейские установили пользователя из Караганды, который на своей страничке в VKontakte выставил фото детей, имевших типажное сходство с детьми из видеоролика. Оперативники нашли 13-летнего мальчика и его 11-летнюю сестру. Выяснилось, что они являются сиротами и проживают в одной из школ-интернатов Караганды. Брат с сестрой пояснили, что на видео их снимал знакомый матери, скончавшейся в конце прошлого года. Злоумышленник фиксировал свои действия с жертвами, а затем выкладывал в интернет файлы порнографического содержания.

– Задержан подозреваемый – 53-летний мужчина. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 124 УК РК. В отношение подозреваемого избрана мера пресечения «арест». Проводятся мероприятия по установлению возможных иных потерпевших, – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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