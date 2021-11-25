РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:54, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    53 костанайских водителя задержали за вождение авто в пьяном виде

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». В рамках профакции только за 10 дней задержано большое количество водителей в состоянии алкогольного опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За период проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено 3704 нарушений ПДД, в том числе 53 водителя задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 248 водителей привлечены к административной ответственности за превышение скорости движения. Зафиксированы также 5 фактов управления авто без прав, 27 фактов создания аварийной ситуации и 17 фактов незаконного переоборудования транспорта», - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

    Также в рамках ОПМ привлечены к административной ответственности 12 нелегальных перевозчиков-таксистов.

    В полиции также отмечают, что на период профмероприятия были созданы 175 временных постов для проведения разъяснительной работы по пропаганде безопасности дорожного движения.

    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!