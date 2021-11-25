53 костанайских водителя задержали за вождение авто в пьяном виде

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». В рамках профакции только за 10 дней задержано большое количество водителей в состоянии алкогольного опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За период проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено 3704 нарушений ПДД, в том числе 53 водителя задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 248 водителей привлечены к административной ответственности за превышение скорости движения. Зафиксированы также 5 фактов управления авто без прав, 27 фактов создания аварийной ситуации и 17 фактов незаконного переоборудования транспорта», - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

Также в рамках ОПМ привлечены к административной ответственности 12 нелегальных перевозчиков-таксистов.

В полиции также отмечают, что на период профмероприятия были созданы 175 временных постов для проведения разъяснительной работы по пропаганде безопасности дорожного движения.