53 костанайские школы перешли на «дистанционку»

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В рамках нового Постановления главного санитарного врача по Костанайской области от 14 января 53 школы в городах и районах области переходят на дистанционный формат обучения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Дошкольные организации продолжают работу в штатном формате. В области из 477 школ 53 школы с контингентом свыше 600 учащихся, расположенных в городах и районных центрах, переходят на дистанционное обучение до 31 января 2022 года. Это 24 школы Костаная, 13 школ Рудного, 4 школы Костанайского района, по 3 школы в городах Лисаковск и Аркалык и Житикаринском районе, по 1 школе в райцентрах Карабалыкского, Мендыкаринского и Сарыкольского районов»,- прокомментировали в областном управлении образования.

В этих 53 школах 1-2 классы будут обучаться в штатном формате, 3-5 параллели – в формате дежурных классов, с 6 по 11 класс - в дистанционном формате.

«Родители могут обратиться в администрацию школы и на период дистанционного обучения, чтобы получить компьютерную технику на возвратной основе, ресурсы в школах есть.

После окончания каникул с 24 января до 6 февраля студенты колледжей будут обучаться в смешанном формате: все лекции онлайн, по гибкому графику, практические, лабораторные и семинарские занятия организуются в штатном режиме»,- дополнили в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что, в первую очередь, компьютерами, ноутбуками или планшетами будут обеспечены учащиеся из социально незащищенных категорий. В ближайшее время эта работа будет завершена.

«В организациях дополнительного образования будут проходить индивидуальные занятия в штатном режиме и групповые – до 10 человек.

Кабинеты коррекции и ПМПК работают в штатном формате индивидуально и группами до 8 человек», - подытожили в управлении образования.