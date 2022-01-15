53 костанайские школы перешли на «дистанционку»
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В рамках нового Постановления главного санитарного врача по Костанайской области от 14 января 53 школы в городах и районах области переходят на дистанционный формат обучения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Дошкольные организации продолжают работу в штатном формате. В области из 477 школ 53 школы с контингентом свыше 600 учащихся, расположенных в городах и районных центрах, переходят на дистанционное обучение до 31 января 2022 года. Это 24 школы Костаная, 13 школ Рудного, 4 школы Костанайского района, по 3 школы в городах Лисаковск и Аркалык и Житикаринском районе, по 1 школе в райцентрах Карабалыкского, Мендыкаринского и Сарыкольского районов»,- прокомментировали в областном управлении образования.
В этих 53 школах 1-2 классы будут обучаться в штатном формате, 3-5 параллели – в формате дежурных классов, с 6 по 11 класс - в дистанционном формате.
«Родители могут обратиться в администрацию школы и на период дистанционного обучения, чтобы получить компьютерную технику на возвратной основе, ресурсы в школах есть.
После окончания каникул с 24 января до 6 февраля студенты колледжей будут обучаться в смешанном формате: все лекции онлайн, по гибкому графику, практические, лабораторные и семинарские занятия организуются в штатном режиме»,- дополнили в ведомстве.
В управлении подчеркнули, что, в первую очередь, компьютерами, ноутбуками или планшетами будут обеспечены учащиеся из социально незащищенных категорий. В ближайшее время эта работа будет завершена.
«В организациях дополнительного образования будут проходить индивидуальные занятия в штатном режиме и групповые – до 10 человек.
Кабинеты коррекции и ПМПК работают в штатном формате индивидуально и группами до 8 человек», - подытожили в управлении образования.
- Сведения о ножевых ранениях гражданки РФ в ходе беспорядков опровергли в жамбылской полиции
- Первый ребенок по программе «Аңсаған сәби» родился в ВКО
- На вопросы многодетных матерей ответили члены Общественного совета Караганды
- Минздрав РК о беспорядках: некоторые пострадавшие не понимали государственный и русский языки
- 20 нападений на объекты здравоохранения совершено во время беспорядков - Минздрав РК
- 175 пациентов скончались в медорганизациях - Минздрав РК о погибших в результате беспорядков
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана