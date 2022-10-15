15 Октября 2022, 09:57

53 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 53 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 000 человек (–862+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 893 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 2 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 3 пациента.