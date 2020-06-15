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53 человека выздоровели от КВИ
15 Июня 2020 14:55
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город Шымкент - 11,
Павлодарская область - 1,
Актюбинская область - 1,
Кызылординская область - 13,
Костанайская область - 2,
Атырауская область - 24,
Мангистауская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9241:
г. Нур-Султан – 1981,
г. Алматы – 2056,
г. Шымкент – 489,
Акмолинская область – 154,
Актюбинская область – 272,
Алматинская область – 328,
Атырауская область – 985,
Восточно-Казахстанская область – 107,
Жамбылская область – 313,
Западно-Казахстанская область – 548,
Карагандинская область – 663,
Костанайская область – 184,
Кызылординская область – 404,
Мангистауская область – 247,
Павлодарская область – 187,
Северо-Казахстанская область – 49,
Туркестанская область – 274.
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