53 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 53 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Шымкент - 11,

Павлодарская область - 1,

Актюбинская область - 1,

Кызылординская область - 13,

Костанайская область - 2,

Атырауская область - 24,

Мангистауская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 9241:

г. Нур-Султан – 1981,

г. Алматы – 2056,

г. Шымкент – 489,

Акмолинская область – 154,

Актюбинская область – 272,

Алматинская область – 328,

Атырауская область – 985,

Восточно-Казахстанская область – 107,

Жамбылская область – 313,

Западно-Казахстанская область – 548,

Карагандинская область – 663,

Костанайская область – 184,

Кызылординская область – 404,

Мангистауская область – 247,

Павлодарская область – 187,

Северо-Казахстанская область – 49,

Туркестанская область – 274.