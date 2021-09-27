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    14:54, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    53 человека с КВИ выявили за сутки в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 53 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 53 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. За последние сутки в Жылыойском районе выявили 2 заболевших, в Индерском районе - 2, в Махамбетском районе подтверждено 4 случая.

    Заболевание у 23 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 30 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 173 человека.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 862 человека, в модульной больнице - 115, во второй областной больнице – 71 пациент, во фтизиопульмонологическом центре - 5, в районных инфекционных стационарах - 62. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 74 человека.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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