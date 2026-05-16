53 человека по делу о мошенничестве против казахстанцев задержали в Украине

Министерство внутренних дел Казахстана совместно с правоохранительными органами Украины провели масштабную спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность трех мошеннических call-центров в городе Днепр, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Суйинбай на брифинге в СЦК.

По его словам, операция прошла 31 марта. В результате были задержаны 53 гражданина Украины, подозреваемые в интернет-мошенничестве в отношении казахстанцев.

В МВД сообщили, что на данный момент установлено более 160 потерпевших. Возмещение причиненного ущерба будет рассматриваться в рамках судебного процесса на территории Украины.

Суйинбай отметил, что Казахстан усиливает международное сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступностью. По его словам, правоохранительные органы активно взаимодействуют с зарубежными партнерами, используя прямые каналы связи и обмена информацией.

Он также сообщил, что в дальнейшем планируется проведение аналогичных совместных операций и в других странах.

Кроме того, МВД Казахстана ведет работу по ратификации Будапештской конвенции о компьютерных преступлениях и Конвенции ООН по противодействию киберпреступности. По словам представителя ведомства, это позволит оперативно получать данные от иностранных правоохранительных органов по делам, связанным с интернет-преступлениями.

Отдельно Суйинбай обратился к родителям, предупредив об уголовной ответственности за сваттинг — ложные сообщения о чрезвычайных происшествиях. Он напомнил, что ответственность за такие действия наступает с 14 лет.

— За сваттинг предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы либо штраф до 5 тысяч МРП, а также возмещение расходов экстренных служб, выезжавших на место происшествия, — сообщил представитель МВД.

В ведомстве подчеркнули, что основным способом защиты от интернет-мошенников остается соблюдение правил кибербезопасности. Гражданам рекомендуют не передавать посторонним данные банковских карт, SMS-коды и пароли, не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев и избегать перехода по подозрительным ссылкам.

Также в МВД напомнили, что правоохранительные органы и банки не требуют по телефону перевода денег или передачи кодов подтверждения.