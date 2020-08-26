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53 человека искали в лесу заблудившуюся женщину в Атбасаре

26 Августа 2020 02:00
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53 человека искали в лесу заблудившуюся женщину в Атбасаре

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Жительница Атбасара, страдающая болезнью Альцгеймера, потерялась в лесу, сообщает Polisia.kz.

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24 августа в 20:19 часов в дежурную часть ОП Сандыктауского района поступило телефонное сообщение от жительницы села Богословка Сандыктауского района об оказании содействия в поиске 64-летней жительницы города Атбасара, заблудившейся в лесном массиве при сборе грибов.

Проведенной проверкой установлено, что в селе Богословка к своим родственникам приехали супруги из Атбасара и направились в лес за грибами. В связи с тем, что супруга страдала болезнью Альцгеймера, супруг оставил ее в автомашине. Вернувшись к машине, мужчина обнаружил, что жена отсутствует. Вместе с родственниками стали искать ее, но безуспешно, после чего обратились в полицию за помощью.

Личный состав ОП Сандыктауского района был поднят по тревоге, к поискам пропавшей подключились спасательная служба, местные исполнительные органы, сотрудники лесного хозяйства и волонтеры. Всего в поисковых мероприятиях приняли участие 53 человека. Из них 32 сотрудника ОП с поисковой собакой, 8 сотрудников ОЧС, 5 сотрудников охраны леса и животного мира, 2 сотрудника сельского акимата, 6 волонтеров, задействовано 13 единиц спецтехники.

Поисковые мероприятия завершились в 8:40 часов, заблудившаяся женщина была найдена госавтоинспектором административной полиции Д. Калымбековым, женщина направлялась в противоположную сторону и находилась в трех километрах от места пропажи. Найденная женщина передана родственникам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.


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#Акмолинская область   #Происшествия  
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