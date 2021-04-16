53,6 млрд тенге инвестиций привлекли в экономику Жамбылской области в первом квартале

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Состояние экономической сферы Жамбылской области обсудили на совещании в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, аким области Бердибек Сапарбаев провел аппаратное совещание, на котором рассмотрены итоги социально-экономического развития региона в первом квартале.

Как сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова, по итогам первого квартала показатели экономики на уровне 96,9%. Рост промышленности составил 107,3%, сельского хозяйства – 103,8%. Строительство прибавило 6,9%, связь – 14,4%. Показатели освоения бюджетных средств 99,9%, безработицы – 4,9%, инфляции – 101,9%. Всего привлечено в различные секторы экономики 53,6 миллиарда тенге инвестиций.

По мнению спикера, намеченные индикаторы, в основном, будут достигнуты. Не дотягивают до 100% уровня лишь отрасли торговли и транспорта.

Если смотреть в разрезе районов, не внушает оптимизма ситуация с жилищным строительством в Сарысуском районе, а также объемы привлеченных инвестиций и торговли в Шуском районе.

Аким Сарысуского района Марат Султангалиев отметил, что ситуация с жилищным строительством выправится, когда будет сдано под ключ 316 квартир.

По словам акима Шуского района Нуржана Календерова, снижение показателей связано с недостаточными темпами дорожно-строительных работ и возведения сахарного завода. Торговая компания «Сауда-Сервис» проводит модернизацию центрального рынка, вследствие чего он временно не работает.

«Рост экономики не соответствует нашим ожиданиям. Необходимо открывать новые производства, активизировать работу акимов городов и районов», - сказал глава региона.

По словам руководителя управления финансов Розы Исаевой, доходная часть бюджета выполнена на 104,6%, сверх запланированного поступило четыре миллиарда тенге.

«Руководителям управлений строительства и образования необходимо ускорить освоение выделенных средств. В целом, всем администраторам бюджетных программ поручаю до конца апреля устранить отмеченные недостатки. Необходимо сделать акцент на развитие торговли, особенно электронной. Что касается налогов, нужно работать над поиском дополнительных источников пополнения бюджета. Нам не хватает главного – ежедневного контроля и глубокого анализа ситуации», - завершил обсуждение первого вопроса Бердибек Сапарбаев.