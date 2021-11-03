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528 казахстанцев с коронавирусом - в тяжелом состоянии
3 Ноября 2021 08:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 ноября в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 44 412 человека (38 806 КВИ+ и 5 606 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находятся 7 982 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 36 430 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 528 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 164 пациента, на аппарате ИВЛ – 109 пациентов.
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