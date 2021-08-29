5271 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 502,

город Алматы - 1076,

город Шымкент - 259,

Акмолинская область - 280,

Алматинская область - 123,

Атырауская область - 463,

Восточно-Казахстанская область - 127,

Западно-Казахстанская область - 132,

Карагандинская область - 1267,

Костанайская область - 38,

Кызылординская область - 165,

Мангистауская область - 354,

Павлодарская область - 208,

Северо-Казахстанская область - 165,

Туркестанская область - 112.

Итого выздоровевших в Казахстане - 662 158.



