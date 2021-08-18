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525 км автодорог отремонтируют до 2025 года в Актюбинской области

18 Августа 2021 12:20
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525 км автодорог отремонтируют до 2025 года в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 2025 года в Актюбинской области будет отремонтировано и реконструировано около 525 км автодорог республиканского и местного значения. Об этом рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сфере автодорожной отрасли до 2025 года в рамках Комплексного плана будет отремонтировано и реконструировано около 525 км автодорог республиканского и местного значения. За счет выполненных работ в регионе, показатель дорог в нормативном состоянии достигнет – республиканского значения 100% и местного значения 95%», - отметил Каирбек Ускенбаев.

По словам первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития, принятые меры позволят реконструировать и отремонтировать два участка дорог республиканского значения («Актобе – Хромтау – Карабутак – Улгайсын», «Актобе –Атырау – Астрахань») и два участка местных дорог («Актобе – Орск 8 – 16 км», «Южный обход 21-35 км»).

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#Актюбинская область   #Дороги   #МИИР РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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