525 км автодорог отремонтируют до 2025 года в Актюбинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 2025 года в Актюбинской области будет отремонтировано и реконструировано около 525 км автодорог республиканского и местного значения. Об этом рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В сфере автодорожной отрасли до 2025 года в рамках Комплексного плана будет отремонтировано и реконструировано около 525 км автодорог республиканского и местного значения. За счет выполненных работ в регионе, показатель дорог в нормативном состоянии достигнет – республиканского значения 100% и местного значения 95%», - отметил Каирбек Ускенбаев.
По словам первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития, принятые меры позволят реконструировать и отремонтировать два участка дорог республиканского значения («Актобе – Хромтау – Карабутак – Улгайсын», «Актобе –Атырау – Астрахань») и два участка местных дорог («Актобе – Орск 8 – 16 км», «Южный обход 21-35 км»).
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