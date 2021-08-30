5222 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5222 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 522,

город Алматы - 1489,

город Шымкент - 96,

Акмолинская область - 257,

Актюбинская область - 264,

Алматинская область - 424,

Атырауская область - 226,

Восточно-Казахстанская область - 160,

Жамбылская область - 100,

Западно-Казахстанская область - 86,

Карагандинская область - 624,

Костанайская область - 256,

Кызылординская область - 106,

Мангистауская область - 154,

Павлодарская область - 330,

Северо-Казахстанская область - 74,

Туркестанская область - 54.

Всего в стране выявлено 785149 заболевших.



