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520 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии – Минздрав РК
9 Ноября 2021 09:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 39 705 человек. В тяжелом состоянии находятся 520 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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На 9 ноября лечение от КВИ продолжают получать 39 705 человек (–34 414 + и 5 291 КВИ-), из них в стационарах находятся 7 317 пациентов, на амбулаторном уровне – 32 388 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 520 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 144 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 110 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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