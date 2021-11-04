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520 пациентов с коронавирусом и пневмонией - в тяжелом состоянии

4 Ноября 2021 08:43
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520 пациентов с коронавирусом и пневмонией - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 ноября лечение от КВИ продолжает получать 43 397 человек (37 852 КВИ + и 5 545 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Из них в стационарах находятся 7 710 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 35 687 пациентов. Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 520 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 162 пациента,на аппарате ИВЛ - 102 пациента.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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