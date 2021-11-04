520 пациентов с коронавирусом и пневмонией - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 ноября лечение от КВИ продолжает получать 43 397 человек (37 852 КВИ + и 5 545 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.