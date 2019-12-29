52 восточноказахстанца отметили новоселье в преддверии Нового года

УСТЬ-КАМЕНОРСК. КАЗИНФОРМ - В 19-м жилом микрорайоне Усть-Каменогорска в преддверии Нового года состоялось вручение ключей от новых квартир в рамках ипотечной программы кредитования «Нұрлы жер», передает МИА «Казинформ».

В торжественной церемонии принял участие аким ВКО Даниал Ахметов. Из рук главы региона ключи получили 52 вкладчика АО «Жилстройсбербанка».

«В жизни часто бывает, что самый ожидаемый праздник совпадает с еще одним прекрасным жизненным событием. Я хочу пожелать вам счастья, здоровья. Пусть этот дом наполнится радостью, детским смехом и вашей хорошей жизнью», – сказал Даниал Ахметов.





Своим счастьем поделилась одна из обладательниц жилья Кристина Комарова:

«Я очень рада такому событию в преддверии праздника. Теперь у меня двухкомнатная квартира с отличной планировкой. Это то, о чем я мечтала, и к чему долго шла».

Как сообщил заместитель директора ВКОФ АО «Жилстройсбербанк» Даурен Мырзатаев, в текущем году в рамках программы «Нұрлы жер» в направлении кредитного жилья было построено и сдано на реализацию 4 дома на 430 квартир. В следующем году по данной программе панируется построить 9 домов на 742 квартиры. В 2019 году АО «Жилстройсбербанк» по программе «Нұрлы жер» выдал порядка 2200 займов на 17 млрд тенге.



