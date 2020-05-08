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52 ветерана войны живут в Северо-Казахстанской области

Автор:  
Олеся Жуковень
8 Мая 2020, 22:22
52 ветерана войны живут в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в живых остались 52 ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне 75-летия Победы аким области Кумар Аксакалов навестил двух ветеранов.

«Встретился с ветеранами войны Кожатаем Некибаевым и Иваном Клименко. Вручил поздравительное письмо от имени Президента нашей страны. Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами за мирное небо над головой», - написал в Facebook К.Аксакалов.

Североказахстанские участники и инвалиды ВОВ в честь Дня Победы получили по 1 млн тенге. Лица, приравненные к ветеранам – около 500 человек – по 100 тысяч тенге. Такую же сумму выплатили 27 несовершеннолетним узникам концлагерей. Труженики тыла – их в области 6492 человека – по 30 тысяч тенге. В регионе проживают 8 жителей блокадного Ленинграда – им выплатили по 60 тысяч тенге.

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