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52 участника массовых беспорядков водворены в ИВС в Шымкенте

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Января 2022, 17:44
52 участника массовых беспорядков водворены в ИВС в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С целью выявления ячеек преступников в Шымкенте проводятся оперативно-розыскные мероприятия по линии экстремизма и миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.

С момента беспорядков в полицию доставлено 2716 лиц. На сегодня к административной ответственности привлечены 177 граждан, из них 175 арестованы на 15 суток и 2-е оштрафованы.

За нарушение «Комендантского часа» к административной ответственности привлечены 33 правонарушителя, из них арестовано 25 лиц. На блокпостах проверено 7000 автомашин.

Задержаны 8 лиц, подозреваемых в участии беспорядков. При осмотре автомашины изъят 1 газовый пистолет.

У подозреваемых изъяты 1 обрез калибра 16-мм с 6-ти патронами, 1 травматический пистолет, переделанный на боевой калибр 9-мм с 5-ти боевыми патронами 9-мм, 67 боевых патронов калибра 7,62-мм и 3 боевые патроны калибра 5,45-мм.

А также изъяты новые мобильные телефоны марки «Айфон 11-ПРО» в количестве 23 штук и 3 телефона марки «Самсунг А-25», похищенные из Торгового центра «Апорт» Алматинской области во время беспорядков.

По всем возбужденным уголовным делам 52 участника массовых беспорядков водворены в изолятор временного содержания.

Для поддержания жизнедеятельности города, под сопровождением вооруженной охраны полиции, заполняются банкоматы банков: «Народный», «Жусан», Kaspi.

В настоящее время Департамент полиции совместно с силами войсковых частей и Департамента по чрезвычайным ситуациям работают в режиме чрезвычайного положения, выставлены блокпосты на границах города, осуществляется «Комендантский час», усилена охрана стратегических объектов, общественно-политическая ситуация в городе под контролем.

МВД РК   Шымкент   ЧП-2022  
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