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52 случая пневмонии с признаками КВИ зафиксированы в Казахстане
16 Декабря 2021 09:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, один летальный исход и 106 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 83557, летальных случаев - 5192, выздоровевших - 75699.
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