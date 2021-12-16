52 случая пневмонии с признаками КВИ зафиксированы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, один летальный исход и 106 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 83557, летальных случаев - 5192, выздоровевших - 75699.