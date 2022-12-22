52 семьи встретят Новый год в новых квартирах в Гвардейском гарнизоне

22 Декабря 2022, 20:59

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун новогодних праздников сдан в эксплуатацию после капитального ремонта очередной объект - 52-квартирный жилой дом в поселке городского типа Гвардейский. В торжественной обстановке ключи семьям военнослужащих вручил заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Поздравить новоселов прибыли командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Мереке Кучекбаев, начальник гвардейского гарнизона полковник Ержан Мейрманов, а также руководство ТОО «Едиль-Жайык», производившего ремонтные работы.

«Руководство страны, министр обороны уделяют огромное внимание социальным вопросам, в первую очередь – жилищному обеспечению. Поэтому все постарались завершить капитальный ремонт жилого дома к новогодним праздникам. Поздравляю вас с новосельем, тепла и уюта вашим домам, благополучия и успехов – семьям», – сказал генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов.

Как отмечают сами военнослужащие, они получили огромный стимул для дальнейшей образцовой службы.

«Для нашей семьи это большое событие. Мы получили новую квартиру. Большое спасибо руководству за заботу, ремонт хороший, родные очень довольны», – поделился радостью военнослужащий инженерно-саперного полка сержант 3-го класса Бауыржан Отебалы.