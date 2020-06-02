52 пассажира сломавшегося междугороднего автобуса спасли в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – На трассе в Мойынкумском районе сломался автобус с 52 пассажирами, следовавший из Шымкента в Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

1 июня в 15.50 часов на номер «112» поступило сообщение о том, что на 418 км автодороги Алматы-Екатеринбург, в 8 км от с. Мынарал, произошла поломка (прокол шин 2-х передних колес) пассажирского автобуса марки «Setra», следовавшего по маршруту Шымкент-Нур-Султан.

В салоне автобуса (принадлежит частному лицу ИП «Султанов») находились 52 пассажира, из них 2 детей - все граждане Казахстана. На место были направлены бригада экстренного регирования ТМСП «Шыганак» (4 работника и 1 единица техники), сотрудники отдела по ЧС Мойынкумского района, сотрудники местной полицейской службы (2 сотрудника и 1 единица техники), работник местных исполнительных органов и 1 единица техники.

​ОЧС Мойынкумского района совместно с местными исполнительными органами организован подвоз питьевой воды. Сотрудниками МПС были отправлены в город Нур-Султан на попутных автомашинах 27 пассажиров, из них 2 детей. Оказана медицинская помощь пассажирам автобуса. Жертв и пострадавших нет.

В 19.50 минут после доставки запасных шин, автобус с оставшимися 25 пассажирами убыл в пункт назначения.

Напомним, начало июня выдалось очень жарким в регионе, синоптики предупреждают о повышении температуры воздуха до 40 градусов.