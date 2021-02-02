52% населения планируют провакцинировать в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более 593 тысячи жителей Жамбылской области смогут привиться от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в Тараз поступила первая тысяча доз российской вакцины «Спутник V».

В первую очередь прививаются медицинские работники, непосредственно контактирующие с инфицированными людьми. Это врачи-инфекционисты, реаниматологи, сотрудники приемного покоя и скорой помощи, санитарно-эпидемиологической службы, отметили в ведомстве.

Первые 50 доз поступили в городскую поликлинику №4 областного центра.

Одним из первых прививку получил заместитель акима области Берик Ныгмашев.

«Процедура безболезненная, чувствую себя хорошо. Нам нельзя медлить с вакцинацией, нужно как можно скорее выработать коллективный иммунитет. Убрать преграды для развития экономики и возвращения людей к нормальной жизни», - отметил он.

Врач-реаниматолог областной многопрофильной детской больницы Олжас Кенжебаев с мая прошлого года работает в «красной зоне». Он поделился своими мыслями: «Пришел добровольно, хочу обезопасить себя и родных от заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь очень опасная, в этом я убеждаюсь ежедневно. Поэтому призываю всех ответственно отнестись к данной процедуре», - сказал он.

«Прививаться необходимо. Я пришла одной из первых и надеюсь, что другие люди последуют нашему примеру», - говорит Мариямкуль Кулатаева, заведующая лабораторией особо опасных инфекций Национального центра экспертизы по Жамбылской области.

По словам главного внештатного эпидемиолога Гули Мырзабековой, в феврале вакцину получат пять тысяч человек. Всего в первом полугодии планируется привить 100 тысяч жамбылцев. Со второго полугодия, после завершения третьей фазы клинических испытаний, начнется вакцинация отечественным препаратом QazСovid-in.

По данным областного управления здравоохранения, для введения вакцины необходимо 1 187 400 штук самозакрепляющихся шприцев объемом 0,5 мл. Для проведения вакцинации населения планируется направить средства в размере 2,5 млрд тенге на приобретение вакцин и шприцев в необходимом объеме.

В ведомстве отметили, что для формирования коллективного иммунитета планируется вакцинировать 52% населения области в возрасте от 18 до 64 лет.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным. Н а базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. Первый этап вакцинации против коронавируса будет осуществляться за счет государства.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.

Первая партия российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 прибыла в Казахстан 31 января 2021 года.



