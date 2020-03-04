52 млрд тенге инвестиций в легкую промышленность планируют привлечь в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о планах по привлечению инвестиций в легкую промышленность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обрабатывающая промышленность имеет наибольший потенциал для привлечения инвестиций. Этому будет способствовать реализация инвестиционных проектов, которые предполагают переход на новый технологический уровень организации производства товаров и услуг», - сказал Руслан Даленов на Парламентских слушаниях.

По его словам, в 2020-2024 годы планируется реализовать пул из 41 инвестиционного проекта в легкой промышленности на 52 млрд тенге с созданием 1,3 тыс. рабочих мест.

«В текущем году будет реализован 31 проект на 26 млрд. тенге с созданием 478 новых рабочих мест. Из них будут завершены 16 проектов (10,4 млрд. тенге) и начнется реализация 15 проектов (25,1 млрд. тенге) в 2020 году», - отметил министр.

Р. Даленов дополнительно сообщил, что на выпуск текстильных изделий направлены 11 проектов на 8,2 млрд. тенге (с созданием 184 раб. мест), 17 проектов на 16 млрд. тенге (282 раб. мест) на производство одежды и 3 проекта на 1,5 млрд. тенге (12 раб. мест) по производству кожаных изделий.