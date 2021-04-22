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    15:36, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    52-летняя жительница Костаная сгорела в собственной квартире

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— В одном из пятиэтажных домов в Костанае в результате пожара погибла 52-летняя женщина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, пожар произошёл сегодня рано утром. Случайный прохожий обнаружил дым, идущий из окна подъезда пятиэтажного дома по проспекту Кобланды батыра в Костанае.

    «Горела однокомнатная квартира на 4-ом этаже. Пламя распространилось по всему помещению, охватив 30 квадратных метров. Огонь уничтожил мебель, домашние вещи. В ходе тушения в жилой комнате пожарные обнаружили тело хозяйки квартиры 1969 года рождения без признаков жизни», - сообщили в ведомстве.

    Густой едкий дым распространился на верхние этажи подъезда, поэтому спасатели без промедления оповестили и произвели эвакуацию 18 человек. Кроме этого, четверых жителей, в том числе грудного ребенка, они вынесли на руках из пожароопасной зоны во двор.

    «Сейчас в случившемся разбираются специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении», - подытожили в ДЧС.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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