52 градуса жары: турецкий город Османие бьет рекорды

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Температура выше 40 градусов установилась в 4 провинциях Турции - в Адане, Мерсине, Хатае и Османие. А термометр на улице Аднана Мендереса в городе Османие показывал в воскресенье днем 52 градуса жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT haber.

В Адане, где температура воздуха достигла 44,4 градусов, на улицах и бульварах царило затишье. Те, кто выходил на улицу, предпочитали навес в парках и зонах отдыха, чтобы защитить себя от жары.

В Мерсине температура воздуха повысилась до 40 градусов, а влажность превысила 50 процентов. В городе из-за зноя на пляжах и площадях наблюдалось затишье. Прохожие вдоль береговой линии пытались отдохнуть под деревьями.

В Хатае, одной из провинций, наиболее пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля, температура воздуха превысила 43 градуса.

Особенно жаркой была погода Османие - небольшом городе в исторической области Киликия.

Температура воздуха в провинции Османие составила 44 градуса, все бульвары и улицы были пусты. А термометр на улице Аднана Мендереса в городе Османие показывал 52 градуса.