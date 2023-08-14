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    00:55, 14 Август 2023 | GMT +6

    52 градуса жары: турецкий город Османие бьет рекорды

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    trthaber.com
    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Температура выше 40 градусов установилась в 4 провинциях Турции - в Адане, Мерсине, Хатае и Османие. А термометр на улице Аднана Мендереса в городе Османие показывал в воскресенье днем 52 градуса жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT haber.

    В Адане, где температура воздуха достигла 44,4 градусов, на улицах и бульварах царило затишье. Те, кто выходил на улицу, предпочитали навес в парках и зонах отдыха, чтобы защитить себя от жары.

    В Мерсине температура воздуха повысилась до 40 градусов, а влажность превысила 50 процентов. В городе из-за зноя на пляжах и площадях наблюдалось затишье. Прохожие вдоль береговой линии пытались отдохнуть под деревьями.

    В Хатае, одной из провинций, наиболее пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля, температура воздуха превысила 43 градуса.

    Особенно жаркой была погода Османие - небольшом городе в исторической области Киликия.

    Температура воздуха в провинции Османие составила 44 градуса, все бульвары и улицы были пусты. А термометр на улице Аднана Мендереса в городе Османие показывал 52 градуса.


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