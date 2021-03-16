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52 футболиста дебютировали в Премьер-лиге

16 Марта 2021 17:23
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52 футболиста дебютировали в Премьер-лиге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом туре чемпионата Казахстана 52 футболиста стали дебютантами Премьер-Лиги, сообщает KazFootball.kz.

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Больше всех дебютантов в составе «Акжайыка» – 7, меньше у «Кайрата» и «Тобола» – по 1.

Из 52-х дебютантов двенадцать являются воспитанниками казахстанского футбола – Саги Совет («Астана»), Таир Нурсеитов, Максим Галкин (оба – «Шахтёр»), Равиль Атыханов, Асхат Балтабеков, Акмаль Бахтияров, Аслан Адиль (все – «Жетысу») Сабит Тастанбеков («Атырау»), Шынболат Максымхан, Темирлан Амиров (оба – «Туран»).

Остальные 40 футболистов представляют страны ближнего и дальнего зарубежья. Это – Штрели Мамба («Кайрат»), Душан Йованчич («Тобол»), Вараздат Ароян, Семир Смайлагич (оба - «Астана»), Виталий Балашов, Евгений Павлов, Соломон Удо (все – «Шахтёр»), Филип Иполе, Денис Поярков (оба – «Жетысу»), Стефан Денкович, Сергей Карпович, Каролис Лаукжемис, Гегам Кадимян, Усман Н’Диайе, Егор Потапов (все – «Кайсар»), Фейт Обилор, Коджо Альфонсе (оба – «Тараз»), Давид Караев, Алексей Залеский, Уаджди Сали, Никола Цуцкич, Шафик Тигруджа (все – «Каспий»), Тонго Думбия, Михал Йерабек, Армен Манучарян, Эврейн Мукам, Игорь Сергеев, Олег Чернышов (все – «Актобе»), Дмитрий Гузь, Брайан Сильва, Даниэль Стойкович (все – «Атырау»), Павел Деобальд, Евгений Смирнов (оба – «Туран»), Сергей Литовченко, Николай Ковталюк, Дмитрий Мичуренков, Марат Бураев, Евгений Яцкий, Евгений Козлов, Сергей Шустиков (все – «Акжайык»).


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