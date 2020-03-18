52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ:  Курляндская операция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 18 марта 1945 года, шел 1366-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Курляндская операция (1945). 18 марта после артиллерийской подготовки войска 2-го Прибалтийского фронта нанесли удар в направлении через Фрауэнбург на Либаву и прорвали линию обороны немецких войск. Противник стянул у месту прорыва свои моторизованные соединения. День и ночь продолжались напряженные бои. 23 марта 10-я гвардейская армия прекратила попытки прорыва обороны противника южнее Фрауэнбурга. В ходе боев севернее города советским войскам удалось перерезать железнодорожную линию Доблен — Фрауэнбург, а противник отошел на рубеж «Бург» у Виезате. В конце марта закончилась шестая битва за Курляндию. В ходе боев обе стороны понесли тяжелые потери.

Восточно-Померанская операция. С целью ликвидации базировавшейся на данцигско-гдынском плацдарме авиации противника 18 марта авиационными соединениями 8-го истребительного корпуса 4-й воздушной армии был произведен налет на аэродромы противника. В результате этой операции войска противника лишились авиационной поддержки.

18 марта 1-я армия Войска Польского 1-го Белорусского фронта полностью освободила город Кольберг от противника и заняла оборону на побережье Балтийского моря. В районе Альтдамма в 9 часов утра после полуторачасовой артиллерийской подготовки войска 1-го Белорусского фронта возобновили наступление. 47-я армия сломила сопротивление противника севернее Клебов, прорвала его последний рубеж обороны и начали развивать наступление в западном и юго-западном направлениях.

Верхне-Силезская наступательная операция.18 марта войска 1-го Украинского фронта окружили группировку противника в районе юго-западнее Оппельна.

В течение 18 марта юго-западнее Кенигсберга советские войска вели бои по уничтожению Восточно-Прусской группы немцев и, сжимая кольцо окружения, заняли более 40 населенных пунктов.

Войска 1-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окруженного гарнизона немцев, 18 марта овладели городом и портом на Балтийском море Кольберг.

В Чехословакии западнее и юго-западнее города Зволена советские войска в результате наступательных боев заняли населенные пункты Остра Лука, Шашовске Подгродье.

18 марта 1945 года в бою погиб 20-летний Герой-казахстанец Иван Ландышев.

Ландышев Иван Михайлович родился 18 января 1925 года на хуторе Роща в Тверской области. После окончания неполной средней школы работал на руднике Акжал Восточно-Казахстанской области. В январе 1943 года Ландышев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1944 году он окончил Ташкентское стрелково-минометное училище. С августа 1944 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К марту 1945 года лейтенант Иван Ландышев командовал взводом 257-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

18 марта 1945 года Ландышев поднял свой взвод в атаку в районе Штеттина и в числе первых ворвался в опорный пункт. Когда из строя выбыл командир роты, Ландышев получил ранение, но продолжал сражаться. В бою за вторую линию траншей он погиб. Похоронен к северо-западу от деревни Баббин в 15 километрах к северо-западу от города Пыжице.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за «мужество и героизм, проявленный в боях с немецкими захватчиками» лейтенант Иван Ландышев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награжден орденом Ленина.

В честь Ландышева названа школа в Акжале. Также есть улица имени Ландышева в Гомеле.

18 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 52 дня…

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань