52 человека, среди которых трое детей, спасено за неделю в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 52 человека, среди которых 3 детей, спасено за одну неделю в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, непогода в течение пяти дней по-прежнему препятствовала нормальному движению автотранспорта в Акмолинской области. С 3 по 10 февраля из снежных заносов на дорогах области спасено 52 человека, из них трое детей.

«С 4 по 7 февраля 43 раза вводилось поэтапное закрытие движения на трассах республиканского и областного значения. На сегодняшний день остается действовать временное ограничение для грузового и пассажирского автотранспорта автодороги республиканского значения «Алматы - Екатеринбург» на 1291-1426 км, а также остается закрытым движение для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог областного значения. Организовано сопровождение 4 колонны с 500 единицами автотранспорта. Аварийно-спасательные работы вели на территории всей области», - пояснили в ведомстве.

Вместе с тем в области были и трагические события. Только за прошедшую неделю в результате пожаров в жилом секторе Есильского, Зерендинского районов и города Кокшетау погибло три человека.

«От отравления угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи госпитализированы в Шортандинскую больницу два человека. В Ерементауском районе в результате сильного ветра порывами до 26 м/с произошел срыв кровли с 3-этажного здания Агротехнического колледжа на площади 120 кв. м, общая площадь здания - 2163 кв.м. Жертв и пострадавших нет», - добавили в ведомстве.

Спасатели также предупредили, что почти каждый десятый пожар в жилых помещениях происходит из-за неосторожности при курении, а каждый второй пожар в отопительный период - из-за неисправности или неправильной эксплуатации печей.



