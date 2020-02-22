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52,5 миллиона тенге потеряли вкладчики «Гарант 24 Ломбард» в ВКО

22 Февраля 2020 19:00
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52,5 миллиона тенге потеряли вкладчики «Гарант 24 Ломбард» в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане вкладчики «Гарант 24 Ломбард» 52,5 миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции ВКО.

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В полиции сообщили, что на сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области 28 вкладчиков ТОО «Гарант 24 ломбард» обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Из них в отношении деятельности филиала в Усть-Каменогорске – семь заявлений, в городе Семей – 21. Сумма причиненного ущерба превышает 52,5 миллиона тенге.

«Сотрудниками полиции установлен и задержан региональный директор, который водворен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 190 ч.4 п.2 УК РК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — пояснили в ДП ВКО.

При этом в полиции попросили жителей области, ставших жертвами противоправных действий ТОО «Гарант 24 ломбард», обратиться в ближайший отдел полиции.

Ранее сегодня сообщалось, что были задержаны руководители ломбардов в Павлодаре, Караганде и Таразе. Ситуацию вокруг ломбардов и якобы захваченного заложника пояснила полиция Атырауской области.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Орал Ерланулы

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